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Одного дня ми зможемо домовитися про бій: Шакур – про Ломаченка

Олександр Булава — 22 травня 2025, 21:27
Одного дня ми зможемо домовитися про бій: Шакур – про Ломаченка
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) сподівається отримати бій проти володаря титулу IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Цитує боксера Bad Left Hook.

"Щодо Ломаченка, то єдиною проблемою, яка стала для мене більшою, було те, що він взяв пояс. Він забрав його, тому, коли ти тримаєш титул, ти просто заважаєш.

Ти не хочеш битися з кимось хто тримає пояс у заручниках.. Що ти взагалі робиш? Ось в чому моя проблема, але я поважаю його. Сподіваюся, одного дня ми зможемо домовитися про поєдинок, а якщо ні, то надіюсь, що він піде на пенсію як легенда", – розповів Шакур.

Напередодні журнал The Ring виключив Ломаченка з рейтингу легкої ваги через неактивність. 37-річний боксер у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Їх бій відбувся у травні минулого року, з того часу Лома не провів жодного бою.

Зазначимо, що наступний бій Шакур проведе проти Вільяма Сепеди та відбудеться 12 липня.

Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

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