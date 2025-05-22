Одного дня ми зможемо домовитися про бій: Шакур – про Ломаченка

Чемпіон світу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) сподівається отримати бій проти володаря титулу IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Цитує боксера Bad Left Hook.

"Щодо Ломаченка, то єдиною проблемою, яка стала для мене більшою, було те, що він взяв пояс. Він забрав його, тому, коли ти тримаєш титул, ти просто заважаєш.

Ти не хочеш битися з кимось хто тримає пояс у заручниках.. Що ти взагалі робиш? Ось в чому моя проблема, але я поважаю його. Сподіваюся, одного дня ми зможемо домовитися про поєдинок, а якщо ні, то надіюсь, що він піде на пенсію як легенда", – розповів Шакур.