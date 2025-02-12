Дерев'янченко назвав найбільший гонорар у кар'єрі

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) заявив, що найбільший гонорар він отримав за бій Геннадієм Головкіним (42-1-2, 37 КО).

Цитує боксера Sport-express.

"Подивіться цей бій. Він дуже класний. Це... Ну, я б не сказав, що програв... Так хтось вирішив... Що мені не підняли руку. Також бій незрозумілий. Є питання.

Все ж можу сказати, що це був найважчий поєдинок у моїй кар’єрі. Головкін – нокаутер, у нього дуже потужні удари.

Найбільший гонорар у кар'єрі? Так, мій гонорар за бій з Головкіним склав п’ять мільйонів доларів", – розповів Деревʼянченко.