Буде намагатися нокаутувати Усика: український ексчемпіон світу спрогнозував тактику Дюбуа

Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко висловив свою думку щодо особливостей тактики Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в бою з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Його слова наводить Sport-express.ua

В’ячеслав Сенченко переконаний, що британський боксер робитиме ставку на дострокову перемогу.

"Буде намагатися нокаутувати. Від нього (Дюбуа –ред.) буде йти пресинг", – заявив Сенченко.

На його думку, Дюбуа знову спробує бити нижче пояса та по корпусу.

"Думаю, так. Він розуміє, що може завдати туди удар, як у першому бою, і від цього можуть бути проблеми у Олександра, якщо влучить. Дюбуа буде акцентувати увагу на ударах по корпусу. Можливо, що ми побачимо ще кілька ударів нижче пояса", – резюмував Сенченко.

Реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом.

Раніше букмекери визначили фаворита за тиждень до бою.