Габарити вирішують: легендарний Джонс розповів, що вплине на результат бою Усик — Ф'юрі

Легендарний боксер Рой Джонс вважає, що чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) може стати небезпечним суперником для володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Джонс розповів порталу BoxingScene.

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"Мені подобається Усик, тому що він небезпечний, він креативний і його ще ніхто не перемагав. На користь українця те, що Тайсон Ф'юрі виглядав не дуже переконливо в останньому поєдинку (проти Нганну, — прим.). Це додає Усику впевненості, адже він побачив, що Ф'юрі можна перемогти, якщо робити правильні речі.

Однак, коли маленька людина б'ється з великою, то зазвичай перемагає більший. Усе залежить від того, наскільки сильно Усик цього хоче. Схоже, що він набрав правильну вагу та правильні м'язи, так що подивимося, що з цього вийде".

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Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні британець уникнув зорового контакту з українцем під час традиційної битви поглядів.