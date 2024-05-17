Усик та Ф'юрі стали головними фігурами трейлеру нової відеогри

Напередодні битви поглядів між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) було анонсовано нову відеогру про бокс.

Undisputed (назва гри, — прим.) вийде 11 жовтня на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S та PC Steam. Однак фанати можуть придбати Digital Deluxe WBC Edition і отримати гру вже 8 жовтня.

За словами авторів, у грі з'являться понад 70 ліцензованих боксерів, як легенд минулого, так і сучасних.

Особливу увагу в трейлері розробники приділили Тайсону Ф'юрі, Олександру Усику та Саулю Канело Альваресу, Серед легенд, які з'являться в грі можна відзначити Мухаммеда Алі, Роя Джонса-молодшого, Роккі Марчіано та Ларрі Холмса.

У грі будуть представлені офіційні титули WBO, WBC та IBF.