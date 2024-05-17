Віталій Кличко: Усику не потрібні мої поради

Ще 12 років тому чемпіонським поясом WBC в хевівейт володів Віталій Кличко. Після завершення спортивної кар’єри Всесвітня боксерська рада надала українцю безстрокове звання почесного чемпіона, таким чином оцінивши його заслуги перед WBC зокрема та професійним боксом в цілому. Напередодні мегафайту Усик — Тайсон Ф’юрі чинний мер Києва зізнався нам, чи давав він поради Олександру, що потрібно зробити Усику для перемоги та чому його не цікавить перспектива вийти в ринг проти молодшого брата навіть за 100 мільйонів доларів.

— Пане Віталію, як давно розмовляли з Усиком? Можливо, давали йому якісь поради?

— Поради були, але давно, адже про бій Олександра з Тайсоном Ф’юрі домовлялись не один рік. Тоді розбирали поєдинок Володимира з британцем у 2015 році. Акцентував на помилках, які Володимир допустив в бою. А останній раз спілкувалися з Сашком близько місяця тому. Зараз він вже не потребує порад. Усик — досвідчений боксер, який має професійну команду. Команда має план на бій, а Олександр — всі можливості ретельно підготуватися, щоб вийти в ринг і виконати свою роботу.

— Яким, на вашу думку, буде малюнок бою?

— Очікую від Ф'юрі спроб працювати на дистанції, адже у нього набагато довші руки. Саша, в свою чергу, буде розривати дистанції. Британець — клінчувати, навалюватися на Сашка. Не виключаю брудної роботи з боку Тайсона Ф’юрі.

— Що потрібно зробити Усику, щоб перемогти?

— Нав'язати темповий бій. Тиснути і задавати темп. Працювати на середній дистанції.

Виснажити Тайсона Ф’юрі фізично. Сподіваюсь, що Олександр продемонструє відмінний функціонал. Недолік британця — його кондиції, він втомлюється в останніх раундах.

— Хвилюєтесь за Усика напередодні бою?

— А це йому допоможе? Я тримаю кулаки за Олександра. Дуже хочу, щоб він після бою привіз пояс в Україну. Адже для мене цей пояс особливий. Спеціально для бою в Саудівської Аравії WBC створила унікальний пояс в україно-британських кольорах.

— Саудівська Аравія підіймає планку гонорарів боксерам на своїх івентах. Якби вони запропонували вам провести бій проти Володимира і заплатили такий же гонорар, як Тайсону Ф’юрі та Усику, ви б погодились порушити слово, яке багато років тому надали мамі — не виходити в ринг один проти одного? З тим, щоб, наприклад, більшу частину гонорару перевести на допомогу ЗСУ.

— У нас з братом свого часу вже була така пропозиція. Ми відмовились. Зараз ми маємо набагато важливіший бій. Проти агресора, за нашу свободу, за європейське майбутнє. Цей бій набагато брутальніший ніж боксерський поєдинок. Це питання життя і смерті для багатьох українців. Тому нам вкрай важливо перемогти в цій битві.

Максим Розенко, Чемпіон