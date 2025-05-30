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Має ударну силу та інтелект: легендарний чемпіон підтримав повернення Кличка

Олександр Булава — 30 травня 2025, 01:05
Має ударну силу та інтелект: легендарний чемпіон підтримав повернення Кличка
Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший вважає, що 49-річний Володимир Кличко має все, щоб повернутися на ринг.

Про це боксер розповів у коментарі Seconds out.

"Володимир Кличко достатньо сильний, щоб зробити що завгодно. Люди не усвідомлюють, що для важковаговиків повернутися трохи легше.

Коли ти такий великий, маєш ударну силу, інтелект, то, на мою думку, Кличко трохи випереджає Тайсона Ф’юрі в плані розуміння боксу. А що стосується сили удару – він точно сильніший за Ф’юрі. Тож чому б йому не повернутися? Якщо він витримає удар – чому б і ні?

Але підборіддя завжди буде проблемою для Кличка. Знаєш, це була одна з його слабкостей у найкращі роки – якщо влучити в підборіддя, можна було його дістати. Але треба ще до нього дістатися", – розповів Джонс.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

Востаннє українець боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Володимир Кличко Рой Джонс

Володимир Кличко

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