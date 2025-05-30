Має ударну силу та інтелект: легендарний чемпіон підтримав повернення Кличка

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший вважає, що 49-річний Володимир Кличко має все, щоб повернутися на ринг.

Про це боксер розповів у коментарі Seconds out.

"Володимир Кличко достатньо сильний, щоб зробити що завгодно. Люди не усвідомлюють, що для важковаговиків повернутися трохи легше.

Коли ти такий великий, маєш ударну силу, інтелект, то, на мою думку, Кличко трохи випереджає Тайсона Ф’юрі в плані розуміння боксу. А що стосується сили удару – він точно сильніший за Ф’юрі. Тож чому б йому не повернутися? Якщо він витримає удар – чому б і ні?

Але підборіддя завжди буде проблемою для Кличка. Знаєш, це була одна з його слабкостей у найкращі роки – якщо влучити в підборіддя, можна було його дістати. Але треба ще до нього дістатися", – розповів Джонс.