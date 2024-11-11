Екстренер Джошуа назвав два необхідні поєдинки для Ентоні

Роберт Гарсія, екстренер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, вважає, що британцю не потрібно завершувати кар'єру після поразки від володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

Про це Гарсія розповів у коментарі Boxing News.

"Джошуа міг би завершити кар’єру, якби захотів. Він сказав, що заробив багато грошей і грамотно інвестував їх. Я був поряд з ним майже 4 місяці. Він не один із цих пафосних хлопців, він не їздить на пафосних автомобілях, а користується звичайним.Джошуа більше не потрібно битися, але він любить бокс, любить залишатися у формі. Після такої поразки, коли всі списали його з рахунків, він любить повертатися та доводити, що всі помиляються", – зазначив тренер.

Гарсія вважає, що Ентоні потрібно провести ще два поєдинки.

"Бій Ентоні з Ф'юрі все одно буде великим незалежно від того, переможе чи програє Тайсон. Тож для Джошуа все одно залишилося кілька боїв, і я хотів би їх побачити ", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.