Гарсія: Вайлдеру слід піти на пенсію

Американський тренер Роберт Гарсія вважає, що колишньому чемпіону світу в надважкій вазі Деонтею Вайлдеру (43-4-1, 42 КО) після поразки від Чжана Чжилея (27-2-1, 22 KO) слід завершити професійну кар'єру.

Цитує Гарсію FightHype.

"Жахливо спостерігати, коли хтось йде подібним чином, але це частина боксу. Я думаю, що Вайлдер пережив свій найкращий момент. Мабуть, зараз йому слід піти на пенсію. Він мав чудову кар'єру — став чемпіоном та заробив багато грошей. Це те, заради чого тренуються бійці", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.