Нокаут у 5 раунді: Редкач достроково програв Джукембаєву

Український боксер першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Іван Редкач (24-6-1, 19 КО) достроково програв Батиржану Джукембаєву з Казахстану (23-1, 17 КО) у головному поєдинку вечора ProBox у Плант-Сіті, Флорида.

Суперник переміг українця технічним нокаутом у 5 раунді бою.

Джукембаєв володів ініціативою впродовж усього поєдинку. Кахахстанець продовжив тиснути на Редкача, який не зміг нічого протиставити опоненту. У п’ятому раунді рефері вирішив зупинити бій.

Напередодні українець провалив зважування перед поєдинком. Іван набрав вагу — 64,2 кг. Зазначимо, що його суперник вклався в ліміт та показав 63,4 кг. Попри це, десятираундовий бій все-таки відбувся.

Нагадаємо, в попередньому своєму поєдинку в липні 2023-го Редкач переміг вперше за понад чотири роки. Він здолав технічним нокаутом 41-річного Елвіна Переса.