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Вітання від ексчемпіона: Джошуа поспілкувався із сином Усика

Богдан Войченко, Олексій Погорелов — 22 лютого 2025, 22:28
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Getty Images

В столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зібралися відомі люди, яки вирішили стати частиною вечора боксу. І там знайшлося місце добре знайомим спортсменам.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа поспілкувався із сином свого колишнього суперника Олександра Усика.

Британський спортсмен переказав вітання по відеозвʼязку Михайлу. Відповідне відео опублікувала у соцмережах дружина Усика Катерина.

Варто зазначити, що Джошуа та Усик зараз знаходяться у Саудівській Аравії, де будуть вживу спостерігати за поєдинком між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе за звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Перед ними вже виступила низка боксерів, які провели гідні бої. У тому числі відбулася битва за звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC між Агітом Кабаєлом та Чжаном Чжилеєм.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію двох головних поєдинків цього вечора боксу: Джозеф Паркер – Мартін Баколе та Артур Бетербієв – Дмитро Бівол.

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Ентоні Джошуа

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