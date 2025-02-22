Він на вершині піраміди: Чжилей кинув виклик Усику

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) оцінив можливість бою з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Ми хочемо Усика – вершину піраміди, або того, хто володіє поясом WBC. Я з усією повагою ставлюся до Усика. Я поважаю його як бійця. Психологічгл і фізично він дуже сильний.

Якщо я вийду на ринг з ним, я не знаю, яким буде результат. Сподіваюся, я переможу, але я буду викладатися на 1000 відсотків", – сказав Чжилей.