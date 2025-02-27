Гарсія анонсував свій наступний бій

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) анонсував свій наступний бій.

Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Привіт всім, 2 травня я вирушаю до Нью-Йорка. Я буду там разом зі своїм другом Туркі Аль аш-Шейхом. Я повертаюся в Нью-Йорк – зробімо це", – сказав Гарсія.

Раніше повідомлялося, що суперником Ряана стане Роланлд Ромеро (16-2, 13 KO). Переможець отримає пояс регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі.

У разі перемоги Гарсія може провести реванш з Девіном Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.

Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.