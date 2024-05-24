Гарсія: Я більше ніколи не буду заробляти боксом

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) пообіцяв завершити свою професійну кар'єру в боксі після результату другої допінг-проби, яка підтвердила наявність забороненого препарату.

Про це боєць заявив у Twitter.

"Давайте будемо на позитиві. Позитивні вайби, бро. Так, я такий щасливий. Я до біса люблю стероїди. Мені начхати, я більше ніколи не буду заробляти боксом. Твоя поразка, не моя. За те, що підставив мене. Лол, жартую. Я ковтатиму всі стероїди", — написав Гарсія.

Через деякий час боксер видалив допис.

Нагадаємо, Раян переміг Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини.

Девін вже звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Гарсію.