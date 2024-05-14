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Хейні вимагає дискваліфікувати Гарсію та хоче отримати перемогу за бій

— 14 травня, 10:01
Хейні вимагає дискваліфікувати Гарсію та хоче отримати перемогу за бій

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Раяна Гарсію (25-1-0, 20 KO) через провалений допінг-тест.

Про це повідомляє BoxingScene.

Адвокат боксера надіслав лист, в якому детально описав ситуацію.

"У репутації Хейні є чорна пляма. Він був залучений до небезпечного бою під юрисдикцією NYSAC. Поєдинок було перетворено на знущання і до того ж суперник використав препарат PED.

Гарсія зізнався, що маніпуляції з вагою були його тактикою, щоб отримати перевагу та несправедливу перемогу.

Оскільки комісія не вимагала зважування другого дня, то неможливо дізнатися, скільки Гарсія важив у ніч бою. Ось чому, виклавши нижченаведені факти, ми вимагаємо дискваліфікувати Гарсію та зарахувати йому поразку. Ми вважаємо це доречніше, ніж просто скасувати результат бою", - йдеться в листі.

Напередодні з’явилась інформація, що згідно зі звітом лабораторії VADA, у пробі Гарсії не виявили PED 19-норандростерон. Зразки тестів на остарін, які були взяті 19 та 20 квітня, будуть перевірені 22 травня.

Напередодні Девін Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги.

Девін Хейні Раян Гарсія

Девін Хейні

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