Хейні вимагає дискваліфікувати Гарсію та хоче отримати перемогу за бій

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Раяна Гарсію (25-1-0, 20 KO) через провалений допінг-тест.

Про це повідомляє BoxingScene.

Адвокат боксера надіслав лист, в якому детально описав ситуацію.

"У репутації Хейні є чорна пляма. Він був залучений до небезпечного бою під юрисдикцією NYSAC. Поєдинок було перетворено на знущання і до того ж суперник використав препарат PED.

Гарсія зізнався, що маніпуляції з вагою були його тактикою, щоб отримати перевагу та несправедливу перемогу.



Оскільки комісія не вимагала зважування другого дня, то неможливо дізнатися, скільки Гарсія важив у ніч бою. Ось чому, виклавши нижченаведені факти, ми вимагаємо дискваліфікувати Гарсію та зарахувати йому поразку. Ми вважаємо це доречніше, ніж просто скасувати результат бою", - йдеться в листі.