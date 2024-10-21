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Промоутер Цзю: Відразу після поєдинку ми відправили його до госпіталю

Руслан Травкін — 21 жовтня, 14:25
Промоутер Цзю: Відразу після поєдинку ми відправили його до госпіталю
Тім Цзю
Instagram

Промоутер Метт Роуз, який представляє інтереси Тіма Цзю (24-2, 17 КО), прокоментував стан здоров'я свого підопічного.

Його слова цитує BoxingScene.

"Головне те, що він прокинувся у доброму стані. Набагато краще, ніж був учора. Очевидно, що він зазнав струсу. Але вже все гаразд.

Ми вирішили перестрахуватися і відразу ж після бою відправили його до госпіталю. Нічого такого. Просто відпочине кілька днів. А вже після того, як Тім повернеться до Австралії, ми проведемо ретельніше тестування, щоб переконатися, що він здоровий.

Думаю, зараз найважливіше розібратися на ментальному рівні, що саме призвело до такого результату", – сказав Роуз.

Нагадаємо, що Цзю програв росіянину Бахраму Муртазалієву технічним нокаутом у третьому раунді. Цзю декілька разів падав на настил рингу. Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Тіма це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.

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Тім Цзю

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