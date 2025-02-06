Промоутер Усика сказав, хто стане королем хевівейту після того, як українець завершить кар'єру

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк поділився думками про перспективи конголезького боксера Мартіна Баколе (21-1, 16 КО), висловивши думку, що саме він стане королем дивизіону після того, як українець завершить кар'єру.

Про це Красюк заявив у коментарі для Boxing King Media.

"Будь-ласка, не забувайте про Баколе. Це справжня загроза для будь-кого. Ніхто не хоче з ним битися, але я дуже поважаю Мартіна, і він це знає. Думаю, коли Усик завершить кар'єру, Баколе стане королем цього дивізіону", – зазначив промоутер Усика.

Раніше Олександр Красюк повідомив, що Усику не цікавий поєдинок проти Баколе, оскільки той не володіє чемпіонським поясом.

Нещодавно Баколе заявляв, що може нокаутувати Олександра Усика.

Наразі титул IBF знаходиться в Даніеля Дюбуа, який 22 лютого проведе захист проти Джозефа Паркера. Ймовірно, Олександру буде найбільш цікавий поєдинок проти переможця цієї зустрічі.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.