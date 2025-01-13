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Дюбуа та Паркер провели дуель поглядів

Олександр Булава — 13 січня 2025, 20:48
Дюбуа та Паркер провели дуель поглядів
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер
Getty Images

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) провели дуель поглядів.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

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