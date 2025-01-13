Дюбуа та Паркер провели дуель поглядів

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) провели дуель поглядів.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Daniel Dubois and Joseph Parker face-off 🥊🏆#TheLastCrescendo | #BeterbievBivol2 | Feb 22 | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/LR4YyNjW9K — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) January 13, 2025

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.