Дюбуа та Паркер провели дуель поглядів
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер
Getty Images
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) провели дуель поглядів.
Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.