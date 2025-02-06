Красюк пояснив, чому Усик не буде битися проти Баколе

Олександр Красюк, промоутер суперважковаговика Олександра Усика (23-0, 14 КО), повідомив, що українському боксеру не цікавий поєдинок проти Мартіна Баколе (21-1, 16), оскільки той не володіє чемпіонським поясом.

Про це Красюк заявив у коментарі для Boxing King Media.

"Я думаю, що Олександр не поб'ється з Баколе з однієї простої причини: в даний момент у Мартіна немає титула. Коли Усик повернеться в бокс, він повинен провести екстраординарний бій, який, ймовірно, знову стане поодиноким за титул абсолютного чемпіона", – сказав Красюк.

Нещодавно Баколе заявляв, що може нокаутувати Олександра Усика.

Наразі титул IBF знаходиться в Даніеля Дюбуа, який 22 лютого проведе захист проти Джозефа Паркера. Ймовірно, Олександру буде найбільш цікавий поєдинок проти переможця цієї зустрічі.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.