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Баколе: Я б нокаутував Усика

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 18:19
Баколе: Я б нокаутував Усика
Ентоні Джошуа та Мартін Баколе
Getty Images

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) готовий до поєдинку з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує боксера DAZN.

"Я хотів би битися з Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Це прекрасний бій, тому що я б нокаутував його. Ніхто не зможе встояти переді мною і не впасти", – сказав Баколе.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.

Нещодавно Баколе анонсував бій проти Ентоні Джошуа, який повинен відбутися в Африці.

Олександр Усик Мартін Баколе

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