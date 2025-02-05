Баколе: Я б нокаутував Усика

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) готовий до поєдинку з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує боксера DAZN.

"Я хотів би битися з Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Це прекрасний бій, тому що я б нокаутував його. Ніхто не зможе встояти переді мною і не впасти", – сказав Баколе.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.

Нещодавно Баколе анонсував бій проти Ентоні Джошуа, який повинен відбутися в Африці.