Гірн: Усик – номер 1 боксер у світі, без питань

Голова Matchroom Boxing та відомий британський промоутер Едді Гірн вважає, що абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) після перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) закріпився в статусі найкращого боксера світу.

Слова Гірна передає BoxingScene.

"По-перше, Усик, безперечний номер 1 не залежно від вагової категорії. Попри те, що Терренс Кроуфорд – великий боксер або Найоа Іноуе – Усик на голову вище за них. Не забувайте, що він виграв титули чемпіона світу в крузервейті на шляху до беззаперечного чемпіонства. Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Він двічі перемагав Ентоні Джошуа. Він двічі перемагав Тайсона Ф'юрі. Він двічі перемагав Дюбуа. Що ще можна зробити?", – заявив Гірн.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.