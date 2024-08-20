Гірн розповів, за яких умов може відбутись бій між Усиком та Джошуа

Промоутер Едді Гірн вважає, що бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) можливий, якщо українець переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він розповів на YouTube-каналі "The Stomping Ground".

"Завжди мрією було звання абсолютного чемпіона — це і має бути мрією. Ми були такими близькими до цього протягом довгого часу, але не вийшло. І зараз ми знову дуже близькі до цього, це радує. Прямо зараз найбільший пріоритет — 21 вересня. Але якщо Усик переможе Фʼюрі, то наша увага буде до Олександра, щоб провести бій за абсолюта.

Чесно скажу, нормальні люди на місці Джошуа не будуть битися з Усиком. І Ентоні бився з ним, програв двічі. У першому бою це була впевнена перемога Олександра, другий вже був близьким з чудовим фінішем від Усика. Ми впораємося з ним наступного разу, але це поки не має сенсу, доки не має перемоги 21 вересня", — сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Ентоні Джошуа проведе бій проти Даніеля Дюбуа за титул на стадіоні "Вемблі". Раніше Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF. Зазначимо, що другий бій Усика проти Ф'юрі відбудеться наприкінці грудня.