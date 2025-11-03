Постол може провести титульний бій у Києві

Український ексчемпіон світу WBC Віктор Постол (33-5, 13 КО) може провести титульний бій у Києві.

Про це заявив керівник Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян.

"Віктор Постол – великий молодець. Він вкотре довів всій країні, що і в 42 роки можна демонструвати високий рівень боксу, якщо правильно організувати своє життя та тренувальний процес. Ми пишаємося ним і бажаємо нових перемог. Бій вийшов яскравим і напруженим.

Іспанець точно не приїхав програвати – він приїхав забирати перемогу. Проте Віктор цього не дозволив. Поєдинок був важким для обох, особливо з огляду на розсічення. Та Постол вистояв і довів свою майстерність.

Що стосується подальших планів – ми очікуємо на пропозицію бою за титул чемпіона світу. Нинішній чемпіон світу за версією IBO – Адам Азім відмовлявся від поєдинку з Постолом, але зараз ситуація змінилася, і ми готові до переговорів.

Дуже хочеться, щоб бій за титул чемпіона світу відбувся саме в Україні. Було б фантастично організувати одразу два титульні бої за різними версіями", – розповів Фаніян.