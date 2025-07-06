Президентка Мексики прокоментував арешт Чавеса-молодшого у США
Джейк Пол і Хуліо Сезар Чавес-мл
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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловилась про арешт Сезара Чавеса-молодшого у США.
Слова політикині наводить ESPN.
Шейнбаум висловила сподівання, що боксера депортують до Мексики, де він постане перед судом та отримає "заслужене покарання".
На батьківщині Чавеса звинувачують у торгівлі зброєю, боєприпасами та участі у картелі Сіалоа.
Сезар був чемпіоном світу WBC з 2011 по 2012 рік, коли програв Серхіо Мартінесу. Після того бою в організмі Чавеса знайшли марихуану, після чого його дискваліфікували на 9 місяців.
Нагадаємо, 29 червня Сезар Чавес одноголосним рішенням суддів програв блогеру Джейку Полу.