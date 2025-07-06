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Президентка Мексики прокоментував арешт Чавеса-молодшого у США

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 12:45
Президентка Мексики прокоментував арешт Чавеса-молодшого у США
Джейк Пол і Хуліо Сезар Чавес-мл
Getty images

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловилась про арешт Сезара Чавеса-молодшого у США.

Слова політикині наводить ESPN.

Шейнбаум висловила сподівання, що боксера депортують до Мексики, де він постане перед судом та отримає "заслужене покарання".

На батьківщині Чавеса звинувачують у торгівлі зброєю, боєприпасами та участі у картелі Сіалоа.

Сезар був чемпіоном світу WBC з 2011 по 2012 рік, коли програв Серхіо Мартінесу. Після того бою в організмі Чавеса знайшли марихуану, після чого його дискваліфікували на 9 місяців.

Нагадаємо, 29 червня Сезар Чавес одноголосним рішенням суддів програв блогеру Джейку Полу.

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