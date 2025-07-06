Ексчемпіона світу з боксу заарештували у США за прострочену візу

Колишнього чемпіона світу за версією WBC у середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого заарештували у США та мають депортувати до Мексики.

Про це повідомляє ESPN.

Відомого спортсмена звинувачують у простроченій візі та неправдивих даних щодо отримання грін-карти. На підставі цього боксера мають депортувати на Батьківщину, де йому мають висунути звинувачення у створенні злочинного угрупування.

Цікаво, що заарештувати Чавеса мали ще 27 червня, за день до бою із Джейком Полом, але поліція вирішила "почекати".

Адвокат Чавеса Марк Голдштейн заявив, що цей арешт – обурлива подія, яка спрямована на те, щоб стати гучним заголовком у ЗМІ.

Сезар був чемпіоном світу WBC з 2011 по 2012 рік, коли програв Серхіо Мартінесу. Після того бою в організмі Чавеса знайшли марихуану, після чого його дискваліфікували на 9 місяців.

Нагадаємо, 29 червня Сезар Чавес одноголосним рішенням суддів програв блогеру Джейку Полу.