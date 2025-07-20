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Дивовижний виступ, – президент WBC привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 07:52
Дивовижний виступ, – президент WBC привітав Усика з перемогою над Дюбуа
Олександр Усик
Queensberry/Leigh Dawney

Президент WBC Маурісіо Сулейман привітав українського абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа.

Функціонер висловився у своїх соцмережах.

"Вітаємо нашого гордого чемпіона WBC у надважкій вазі та абсолютного чемпіона Олександра Усика. Чудовий виступ на "Вемблі", – написав Сулейман.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).

Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.

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