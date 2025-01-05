Last dance Володимира Кличка: чи повернеться у професіонали Доктор Сталевий молот?

Вночі 29 квітня 2017 року українські вболівальники боксу довго не могли заснути. Їх улюбленець Володимир Кличко достроково поступився молодій зірці хевівейту Ентоні Джошуа. Після епопеї з реваншем проти Ф'юрі, який, на жаль, так і не відбувся, Кличко-молодший прийняв гідний виклик. "Доктор Сталевий молот" "підсушився", провів виснажливий тренувальний табір, витримав стартову навалу потужного Джошуа, відправив його у нокдаун, але... програв.

Дві поразки поспіль, роздуми про майбутнє і, зрештою, замість того, щоб битися проти абикого, або ж продовжувати сподіватися на реванш бодай з одним з двох британців, Володимир прийняв рішення завершити кар’єру. З того часу минуло майже вісім років.

За цей час зі стихійною періодичністю з'являлися новини про ймовірне повернення Кличка-молодшого. Найчастіше ці розмови точилися в контексті рекорду Джорджа Формана. Нагадаємо, що 5 листопада 1994 року Форман у віці 45 років вийшов у ринг проти Майкла Мурера і "вимкнув" того брутальним нокаутом у десятому раунді. Таким чином легендарний боксер встановив рекорд, який досі ніхто не може побити.

Втім про "камбек" Володимира змусила дещо забути війна. Кличко-молодший зосередився на представницько-дипломатичній місії в Україні та закордоном, використовуючи свою медійність та впізнаваність. В цей час його земляк Усик у ринзі помстився за "Доктора Сталевого молота", почергово двічі перебоксувавши кривдників Володимира – Ентоні Джошуа та Тайсона Фьюрі.

Звідки "ростуть"... розмови?

Спочатку про повернення Кличка знову заговорили в контексті ймовірного поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Втім Чемпіон спростував цю інформацію, а згодом і в таборі британця розповіли про те, що в короткостроковій перспективі поєдинок з легендарним українцем неможливий. Сам же Дюбуа не став виключати таку опцію:

"Зараз така епоха, коли в боксі може статися все, що завгодно. Такі хлопці можуть повертатися", – заявив Даніель.

Том Леффлер, промоутер Кличка, також виходив у публічний простір, коментуючи можливе повернення легенди у ринг. Зокрема, він виключив ймовірність бою Кличка з Усиком, втім залишив право коментувати своє майбутнє самому Володимиру:

"Нехай краще висловиться сам Володимир. Він уже багато разів казав, що хотів би побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном надважкої ваги. Щоразу, коли я бачу Володимира в залі, я дивуюся його неймовірній фізичній формі. Але офіційні заяви він повинен робити сам", – сказав Леффлер.

Ну і звісно, куди ж без одного з головних (а може і головного) організатора боксерських "мейн івантів" сучасності Туркі Аль-Шейха, який під час спортивного заходу у Німеччині пообіцяв Кличку титульний бій:

"Хочу бачити тебе в рингу, як ти борешся за титул чемпіона світу. Я проситиму всі боксерські організації, щоб тобі дали шанс виконати свою мрію", – звернувся Туркі до українця.

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Що каже сам Кличко?

І всі ці розмови так би й залишилися чутками, на які, ймовірно, ніхто не звернув би особливої уваги, якби про своє повернення не почав говорити сам Кличко. Ба більше, він у властивій собі дипломатично-загадковій манері, не підтвердив, але і не спростував таку можливість.

Володимир погодився на розлоге інтерв’ю для YouTube-каналу "Бомбардир", де прокоментував всі чутки.

"Повернення в спорт? Я вже там був майже тридцять років. Я не бачу свого повернення в спорт. Для мене так званий last dance – дуже цікавий. У цьому може бути сенс. Якщо ви мене запитаєте, чи я виключаю можливість last dance – це буде невірно, тому що я це ще можу. Скільки буде тривати це "я можу" – не знаю. Здоров’я це така складна штука, тут воно є, тут його немає".

Зрештою, згодом і у своєму Instagram Володимир також не був категоричним, заявивши, що він постійно продовжує підтримувати хорошу форму та тренуватися.

Last dance: з ким і коли?

Ну і як же в цих всіх розмовах і без Тайсона Ф'юрі, який свого часу морочив голову Володимиру і так і не дав реваншу нашому легендарному боксеру. Перед тим як вдруге отримати на горіхи від Усика британець висловив припущення, що Кличка цікавить зовсім не рекорд Формана, а... гроші.

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Звісно, ж кожен дивиться на певну ситуацію через призму своїх життєвих цінностей і все б нічого у цій версії, але навіщо тоді Володимир чекав стільки часу? За цих вісім років Кличко міг заробити сотні мільйонів доларів, боксувавши з любителями кешу, на кшталт Брігса, Роя Джонса-молодшого і їм подібних.

Підтягнулися до цих балачок і інші знакові для хевівейту постаті. Для прикладу, тренер ексчемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера, Малік Скот заявляв про зацікавленість його підопічного у такому двобої. Втім Вайлдер без чемпіонського титулу також не цікавий Кличку.

Зараз у надважкій вазі всього два чемпіони – Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Поєдинок між земляками в команді обох українців навіть не розглядають, а про ймовірність бою про Дюбуа ми згадували вище.

Зрештою, якщо вона і є, то тільки після реваншу Усика та Дюбуа. Яка ймовірність того, що після цього поєдинку Даніель все ще буде чемпіоном світу? Не така вже й велика. Варто зважати і на те, що це ще як мінімум рік часу, а Володимиру у березні цього року виповниться 49 років.

Нещодавно в пресі з'явився і ще один цікавий варіант. Мовляв, Усик може звільнити один з поясів для реваншу Кличка та Ф'юрі. Звісно, це було б цікаво, як для обох боксерів, так і для глядачів та організаторів. Але настільки такі чутки наближені до реальності, поки сказати важко. Зрештою, для чого це Усику і як згодом знову повертати свій пояс? В команді Олександра говорять про те, що він знову прагне стати абсолютним чемпіоном, зібравши всі титули.

Поставити крапку у цих розмовах міг би сам Володимир, але жодної категоричної відповіді від нього поки не прозвучало. Ба більше, здається, він підігріває інтерес публіки, використовуючи свій досвід у кіно та шахах, Кличко взяв театральну паузу та залишив останній хід за собою. Чекаємо на ваше слово, "Докторе Сталевий молот".