Бенавідес: Гвоздик погано тримає удари

Американський ексчемпіон світу Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) назвав сильні та слабкі сторони свого майбутнього опонента, українця Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО).

Девід поділився думками про поєдинок в інтерв'ю PPV_COM.

"В бою все просто. Або ти, або тебе. Мені треба побити Гвоздика, і так, ми спарингували, коли мені було 22 роки.

Мене не хвилює його джеб. Але він швидкий. В нього гарна права рука. Краща за джеб.

Олександр не дуже тримає удари. Я бачив, як йому добряче прилітало. Та і сам отримав цьому підтвердження під час наших спарингів.

Я налаштований показати, що немає нікого сильнішого за мене", — розповів Бенавідес.