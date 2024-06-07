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Бенавідес: Гвоздик погано тримає удари

Владислав Уткін — 7 червня, 12:58
Бенавідес: Гвоздик погано тримає удари

Американський ексчемпіон світу Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) назвав сильні та слабкі сторони свого майбутнього опонента, українця Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО).

Девід поділився думками про поєдинок в інтерв'ю PPV_COM.

"В бою все просто. Або ти, або тебе. Мені треба побити Гвоздика, і так, ми спарингували, коли мені було 22 роки.

Мене не хвилює його джеб. Але він швидкий. В нього гарна права рука. Краща за джеб.

Олександр не дуже тримає удари. Я бачив, як йому добряче прилітало. Та і сам отримав цьому підтвердження під час наших спарингів.

Я налаштований показати, що немає нікого сильнішого за мене", — розповів Бенавідес.

Нагадаємо, що бій відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.


Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

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