Бенавідес: Гвоздик погано тримає удари
Американський ексчемпіон світу Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) назвав сильні та слабкі сторони свого майбутнього опонента, українця Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО).
Девід поділився думками про поєдинок в інтерв'ю PPV_COM.
"В бою все просто. Або ти, або тебе. Мені треба побити Гвоздика, і так, ми спарингували, коли мені було 22 роки.
Мене не хвилює його джеб. Але він швидкий. В нього гарна права рука. Краща за джеб.
Олександр не дуже тримає удари. Я бачив, як йому добряче прилітало. Та і сам отримав цьому підтвердження під час наших спарингів.
Я налаштований показати, що немає нікого сильнішого за мене", — розповів Бенавідес.
Нагадаємо, що бій відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.
У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.