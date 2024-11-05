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Я заслужив це: Паркер – про бій з Дюбуа

Олександр Булава — 5 листопада 2024, 15:38
Я заслужив це: Паркер – про бій з Дюбуа
Matchroom Boxing

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) вважає, що заслужи право на бій проти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Я відчуваю, що заслужив це. Дюбуа також у формі. Він впевненіший, ніж ми коли-небудь бачили. Він вилазить зі своєї мушлі.

Якщо Дюбуа хоче партнера для танцю – увімкніть світло, і я можу статит для нього партнером по танцяїх. Я не знаю, що планується для нього, але якщо він хоче битися, я якраз шукаю свою наступну жертву", – сказав Паркер.

Зазначимо, що переговори про бій-реванш між Дюбуа та Джошуа на початку 2025 року були призупинені через занепокоєння промоутера Джошуа Едді Гірна щодо "швидкого повернення" боксера. У зв'язку із цим Даніель може отримати іншого суперника.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

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