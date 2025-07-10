Здобуде перемогу в пізніх раундах: Паркер спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вважає чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO в Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом у протистоянні з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує новозеландського боксера SecondsOut.

"Це буде схоже на останній бій, де Даніель виходить, стріляючи, а потім переслідує його, але потім Усик починає його ламати в середині раунду. Усик почне набирати темп, і все залежить від того, чи зможе Даніель тримати темп. Усик просто має неймовірну витривалість, у нього є рухи та фінти, які можна використовувати цілими днями, і він може збити вас з пантелику.

Усик переможе в пізніх раундах, але я б оцінив шанси 60 на 40 на користь Усика, буде досить близько. Я думаю, що для Даніеля все залежить від психології. Він має залишатися в грі, вірити в себе та підтримувати себе, вірити в роботу, яку він виконав, і використовувати все це як впевненість у тому, що він не зламається. Бо в минулому бою він пропустив джеб і залишився на канвасі. Цього разу він має подолати той виклик, з яким зіткнувся раніше", – розповів Паркер.