Це виглядає дивно: Паркер – про зняття з бою Дюбуа

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) не вірить у версію з раптовою хворобою володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це боксер розповів Аріелю Хельвані.

"Зняття з бою Дюбуа? Це справді виглядає трохи дивно. Це виглядає дивно, тому що він був на відкритому тренуванні, а потім, ось так, раптово захворів, і не було жодної офіційної заяви. Немає реальних доказів чи медичних висновків. Нічого. Нічого не з’явилось. І навіть після бою нічого не вийшло. Тому це виглядає трохи дивно. І це виглядає трохи дивно, що саме в цей час Усик почав викликати Дюбуа, кажучи, що хоче його наступним. Я не зовсім розумію, що відбувається.

Що могло статися? Ну, ми ще не почули жодної відповіді. І ви говорите про бій Дюбуа та Усика. Можливо, вони намагаються організувати цей поєдинок. Він був хворий? Я не знаю. І не хочу вдаватися в це", – розповів Паркер.