Паркер: Якщо не переможу Вордлі, немає сенсу говорити про Усика

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) пояснив важливість бою проти тимчасового чемпіона світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Цитує боксера Sky Sports.

"Після цього бою є багато варіантів. Але якщо я не переможу Фабіо Вордлі, немає сенсу говорити про Мозеса Ітауму, про Усика чи когось іншого. Але ці бої попереду, і ці бої стануть варіантами, як тільки я пройду цей поєдинок. Уся моя увага зосереджена на Фабіо Вордлі. Він заслуговує на повагу, на позиції, яку він займає, на першому місці в WBA, і він заслуговує на мою повну увагу", – сказав він.

Паркер високо оцінив можливості Вордлі, пригадавши його бій проти Гуні.

"Вордлі зміг завдати просто чистого, гарного правого удару Джастісу Гуні. Ви навіть не можете на секунду втратити концентрацію, інакше вас спіймають, і гра закінчиться. Якщо я оступлюся і не буду зосередженим протягом кожної секунди, кожної хвилини, кожного раунду, він також може мене піймати. Будь-який надважковаговик може вирубити суперника. Але перед цим боєм я вірю, що в цьому виді спорту є рівні, і я давно в цій грі і вдячний за те, що був тут протягом тривалого часу і досі працюю на найвищому рівні.Буде приємно побачити, які виклики я отримаю. Я буду набагато спритнішим з набагато більшою швидкістю, набагато більшою кількістю рухів і вибиратиму куди я можу влучити. Я відчуваю, що це буде ніч, сповнена сили, швидкості, драми", – сказав Паркер.

Нагадаємо, 25 жовтня Паркер на арені "О2" в Лондоні проведе поєдинок проти Фабіо Вордлі. Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.