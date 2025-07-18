Виглядаєш чудово: потенційний суперник Усика похвалив українця за козацький образ

Олександр Усик зустрівся у Лондоні після пресконференції з Даніелем Дюбуа зі своїм потенційним опонентом.

Українець поспілкувався на камери з відомим боксером Джозефом Паркером, який, ймовірно, наступним отримає шанс на бій з чемпіоном.

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Олександр та Джозеф обмінялися люб'язностями, а новозеландець ще й оцінив козацьке вбрання Усика, в якому він розірвав публіку.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Олександр проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

Напередодні український чемпіон у надважкій вазі провів відкрите тренування, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders".

Наразі проходить церемонія зважування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, яку можна подивитися на "Чемпіоні".