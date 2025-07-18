Паркер визначився із фаворитом бою Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер визначився зі своїм прогнозом на реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Новозеландець поспілкувався із BoxNation.

"Даніель має шанс виграти поєдинок, але лише у перших шести раундах. Я вважаю, що Усик маж кращу фізичну підготовку та витривалість, він може зламати будь-кого. Я очікую, що Олександр переможе у пізніх раундах – це буде схоже на їхній перший бій", – розповів Паркер.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Читайте також : Текст Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Даніелем Дюбуа? ТЕСТ

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл.