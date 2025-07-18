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Паркер визначився із фаворитом бою Усик – Дюбуа

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 14:00
Паркер визначився із фаворитом бою Усик – Дюбуа
Паркер та Усик
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Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер визначився зі своїм прогнозом на реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. 

Новозеландець поспілкувався із BoxNation.

"Даніель має шанс виграти поєдинок, але лише у перших шести раундах. Я вважаю, що Усик маж кращу фізичну підготовку та витривалість, він може зламати будь-кого. 

Я очікую, що Олександр переможе у пізніх раундах – це буде схоже на їхній перший бій", – розповів Паркер.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня. 

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Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року. 

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл.

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