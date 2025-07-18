Церемонія зважування Усика та Дюбуа напередодні реваншу: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 18 липня, в Лондоні відбудеться церемонія зважування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа перед реваншем за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Початок – о 17:00 за Києвом.

Перед боєм відбулись дві дуелі поглядів, відкриті тренування та пресконференція. У першому поєдинку Дюбуа був важчим на 5 кг, однак Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Дюбуа прагне реваншу, однак Усик зберігає спокій і ігнорує провокації. Після пресконференції боксер показав три пальці – символ герба України.

Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.