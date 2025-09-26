У нас з ним залишилися незавершені справи: Паркер назвав потенційного суперника

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що попри бажання провести бій з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО), готовий розглянути інших суперників.

Цитує боксера Sky Sports.

"Усик є кінцевою метою, тому що в нього всі пояси, але є ще багато інших великих боїв. Є Агіт Кабаєл. Я не бився з Філіпом Хрговичем, а він щойно здобув хорошу перемогу. Після цього поєдинку є багато варіантів, які ми можемо розглянути.

У нас залишилися незавершені справи з Дюбуа, і якщо він хоче провести цей бій – ми точно можемо це зробити. Немає сенсу уникати поєдинків. Кого б проти мене не поставили — я прийму виклик.

Очевидно, я вже близький до бою за титул чемпіона світу, але я не хочу просто сидіти і чекати. Є ще один шлях наблизитися до чемпіонства – перемагати тих, хто стоїть переді мною", — сказав Паркер.