У нас з ним залишилися незавершені справи: Паркер назвав потенційного суперника
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що попри бажання провести бій з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО), готовий розглянути інших суперників.
Цитує боксера Sky Sports.
"Усик є кінцевою метою, тому що в нього всі пояси, але є ще багато інших великих боїв. Є Агіт Кабаєл. Я не бився з Філіпом Хрговичем, а він щойно здобув хорошу перемогу. Після цього поєдинку є багато варіантів, які ми можемо розглянути.
У нас залишилися незавершені справи з Дюбуа, і якщо він хоче провести цей бій – ми точно можемо це зробити. Немає сенсу уникати поєдинків. Кого б проти мене не поставили — я прийму виклик.
Очевидно, я вже близький до бою за титул чемпіона світу, але я не хочу просто сидіти і чекати. Є ще один шлях наблизитися до чемпіонства – перемагати тих, хто стоїть переді мною", — сказав Паркер.
Нагадаємо, 25 жовтня Паркер на арені "О2" в Лондоні проведе поєдинок проти Фабіо Вордлі. Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.
Раніше WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до WBO з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.
У підсумку, організація надала абсолютному чемпіону світу додаткові 90 днів для переговорів з переможцем бою Паркер – Вордлі.