Валлін назвав свою задачу на бій проти Чісори

Шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) готовий зупинити Дерека Чісору (35-13, 23 КО), з яким вийде на ринг 8 лютого.

Його слова цитує BoxingScene.

"Тепер я тут, і прийшов перемагати. Я збираюся вигравати битву за битвою, роблячи крок за кроком, просто продовжуючи сходження. Я не надто турбуюся про минуле, програні бої і таке інше. Я знаю, що настає мій час. Я зупиню Дерека Чісору", – сказав Валлін.

34-річний Отто програвав лише Тайсону Ф'юрі (UD 12) та Ентоні Джошуа (RTD 5).

Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.