Ортіс: Бій проти Богачука — це тест, і я маю його пройти з відзнакою

Американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) вважає бій проти тимчасового чемпіона у першій середній вазі за версією WBC українця Сергія Богачука (24-1, 23 KO) тестом, який треба пройти з відзнакою.

Його слова передає Boxingscene.

"Найкраще, що я отримаю з бою проти Богачука, це те, що він досвідчений. Він виграв майже всі свої бої нокаутом, тому для мене це контрольний бій, щоб побачити, наскільки я просунувся і що мені потрібно покращити. Це хороший орієнтир, справжній тест, який мені потрібно пройти. І пройти його з відзнакою", — сказав боксер.

Бій Богачук — Ортіс пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.

Нагадаємо, свій попередній бій Сергій провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.