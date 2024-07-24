Ортіс: Я вмотивований на бій проти Богачука

Американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) дуже вмотивований перед боєм проти тимчасового чемпіона у першій середній вазі за версією WBC українця Сергія Богачука (24-1, 23 KO).

Його слова передає Boxingnews24.

"Я дуже вмотивований на бій з Богачуком. Це найбільш мотивований бій, який я коли-небудь проводив. На кону тимчасовий титул чемпіона світу, і в мене є сильний суперник, це мотивує ще більше. Я б'юся втретє. З 2019 року я бився понад два рази, нарешті все змінюється. Я хочу бути активним. Я просив бути активним. Іноді суперники випадають. Іноді це виходить з-під нашого контролю", — сказав Ортіс

Бій Богачук — Ортіс пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.

Нагадаємо, свій попередній бій Сергій провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.