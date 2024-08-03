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Скандальна алжирська боксерка Хеліф знову перемогла

Юрій Стригун — 3 серпня, 22:41
Скандальна алжирська боксерка Хеліф знову перемогла

Алжирська боксерка Іман Хеліф, яка стала причиною гендерного скандалу на Олімпійських іграх, пройшла до півфіналу змагань.

У четвертьфіналі жіночого боксерського турніру Олімпіади у ваговій категорії до 66 кілограмів Хеліф перемогла угорку Анну Хаморі.

В 1/8 фіналу Іман Хеліф перемогла менш ніж за хвилину італійку Анджелу Каріні, яка відмовилася від продовження бою.

Минулого року Хеліф була дискваліфікована на чемпіонаті світу перед боєм за золоту медаль через провалені гендерні тести. Вона заявила, що стала жертвою змови. Тоді алжирку виключили з чемпіонату світу через підвищений рівень тестостерону.

Однак її допустили до участі в паризькій Олімпіаді

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