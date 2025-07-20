Усик зустрівся з Шевченком після перемоги над Дюбуа

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа зустрівся з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Відповідне фото опублікував очільник УАФ.

"Зайшов привітати доброго друга. Вітаю, Чемпіоне", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.