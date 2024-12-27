Завойовує іноземні серця: відео з Усиком і підробкою Rolex стало хітом на Заході
Український чемпіон Олександр Усик, який нещодавно вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та зберіг чемпіонські пояси WBO, WBA і WBC, здивував несподіваним зізнанням іноземних фанатів і ЗМІ.
Нещодавно у Тіктоці з'явилося адаптоване відео за участю українця, на якому він відверто розповів про те, що носить на руці підроблений годинник Rolex, придбаний за 100 доларів під час тренувального збору в Туреччині.
"Я побачив, як на пляжі продавали Rolex, і вирішив, що якщо куплю один, ніхто й не здогадається, що це підробка", – сказав Усик на відео.
Іноземнці дивуються, хоча Усик заробив колосальні 86 мільйонів доларів за реванш із Ф'юрі в Саудівській Аравії, він не поспішає витрачати гроші на дорогі аксесуари.
Нагадаємо, у ніч на 22 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
Українець переміг "циганського короля" одностайним рішенням суддів та захистив усі свої чемпіонські пояси.
Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.
Також перемогу українському боксеру віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.