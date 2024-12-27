Завойовує іноземні серця: відео з Усиком і підробкою Rolex стало хітом на Заході

Український чемпіон Олександр Усик, який нещодавно вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та зберіг чемпіонські пояси WBO, WBA і WBC, здивував несподіваним зізнанням іноземних фанатів і ЗМІ.

Нещодавно у Тіктоці з'явилося адаптоване відео за участю українця, на якому він відверто розповів про те, що носить на руці підроблений годинник Rolex, придбаний за 100 доларів під час тренувального збору в Туреччині.

"Я побачив, як на пляжі продавали Rolex, і вирішив, що якщо куплю один, ніхто й не здогадається, що це підробка", – сказав Усик на відео.

Іноземнці дивуються, хоча Усик заробив колосальні 86 мільйонів доларів за реванш із Ф'юрі в Саудівській Аравії, він не поспішає витрачати гроші на дорогі аксесуари.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Українець переміг "циганського короля" одностайним рішенням суддів та захистив усі свої чемпіонські пояси.

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Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу українському боксеру віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.