Чемпіон готовий до видовища: Усик прибув на місце проведення вечору боксу в Ер-Ріяді

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, проходитиме вечір боксу, головною подією якої стане бій між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом.

Співголовною подією вважається поєдинок, у якому зійдуться Джозеф Паркер та Мартін Баколе. Вони посперечаються за титул тимчасового чемпіона в надважкій вазі за версією IBF.

Цей бій не міг пройти без лідера дивізіону Олександра Усика. Непереможений український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO прибув до Ер-Ріяду, щоб цього разу бути серед глядачів, а не в ринзі.

Спочатку Паркер мав битися з Даніелєм Дюбуа, який володіє поясом IBF. Переможець цього двобою став би наступним суперником Усика. Але за кілька днів до титульного поєдинку Дюбуа був змушений знятися з нього через хворобу.

Незважаючи на те, що все пішло не за планом, потенційний реванш між Усиком та Дюбуа все одно може відбутися. При цьому українець назвав ім'я боксера, якого він хотів би бачити в якості свого наступного суперника.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу в Ер-Ріяді.