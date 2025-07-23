Усик анонсував документальний фільм про себе

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, що в кінці 2025 року має вийти документальний фільм про нього.

Слова боксера передає YouTube-канал "ПравдаТУТ Львів".

"Є в мене член команди, який знімає про мене документальне кіно. Його звати Пабло. Вже на завершальній стадії це кіно. Він почав знімати його ще до першого бою з Ентоні Джошуа, і весь цей час матеріал знімається. Думаю, що наприкінці року вже вийде документалка", – сказав Усик.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.