Гвоздик відреагував на поразку від Бенавідеса

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) пояснив поразку від тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса (29-0, 24 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram.

"На жаль не вийшло як хотілось. Можна було б зробити й більше, і краще, і раніше, але суперник також вносив свої корективи. Лайно трапляється, продовжую працювати…

Вітаю команду суперника з перемогою, та вдалим виступом. Дякую усій моїй команді за кожну мить, яку ми провели разом. Трохи відпочину і повернусь у зал. Слава Україні!", — сказав Гвоздик.