Гвоздик відреагував на поразку від Бенавідеса
Колишній чемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) пояснив поразку від тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса (29-0, 24 КО).
Про це боксер повідомив в Instagram.
"На жаль не вийшло як хотілось. Можна було б зробити й більше, і краще, і раніше, але суперник також вносив свої корективи. Лайно трапляється, продовжую працювати…
Вітаю команду суперника з перемогою, та вдалим виступом. Дякую усій моїй команді за кожну мить, яку ми провели разом. Трохи відпочину і повернусь у зал. Слава Україні!", — сказав Гвоздик.
Зазначимо, що Гвоздик викинув 699 ударів, але американець був набагато точнішим, влучивши 163 з 349 силових ударів.