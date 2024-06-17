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Гвоздик відреагував на поразку від Бенавідеса

Олександр Булава — 17 червня, 22:57
Гвоздик відреагував на поразку від Бенавідеса

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) пояснив поразку від тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса (29-0, 24 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram.

"На жаль не вийшло як хотілось. Можна було б зробити й більше, і краще, і раніше, але суперник також вносив свої корективи. Лайно трапляється, продовжую працювати…

Вітаю команду суперника з перемогою, та вдалим виступом. Дякую усій моїй команді за кожну мить, яку ми провели разом. Трохи відпочину і повернусь у зал. Слава Україні!", — сказав Гвоздик.

Зазначимо, що Гвоздик викинув 699 ударів, але американець був набагато точнішим, влучивши 163 з 349 силових ударів.

Бокс Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

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