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Гвоздик назвав бажаного суперника

Олександр Булава — 3 березня 2025, 20:59
Гвоздик назвав бажаного суперника
Олександр Гвоздик
Getty Images

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) хоче провести бій проти кубинця Давіда Морреля (11-1, 9 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Моррель – чудовий боєць. Але Бенавідес на порядок кращий. Моррель відмінний боєць, він може повернутися. Якщо він буде вільний, я б з радістю з ним побився", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

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