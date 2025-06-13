Швидко його нокаутує: ексчемпіон світу – про бій Ітауми з Вайтом

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (21-1, 16 КО) вважає 20-річного Мозеса Ітауму (12-0, 10 KO) фаворитом у поєдинку проти 37-річного Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

Цитує боксера SecondsOut.

"Мозес зараз у чудовій формі, на хорошому шляху, тож якщо вони поб’ються, думаю, Мозес нокаутує його дуже швидко. Тож так, бажаю йому удачі", – сказав Околі.

Бій відбудеться 16 серпня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у травні Мозес брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. У березні його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця, а нещодавно він відмовився від зустрічі з українцем Владиславом Сіренком.