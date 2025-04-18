Чемпіон світу назвав боксера, який переможе Усика

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) не зможе перемогти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) у реванші.

Про це боксер розповів в інтерв’ю talkSPORT.

"Щоразу, коли я кажу, що хтось переможе Усика, йому якимось чином вдається зробити свою справу. Я думаю що цього разу, або Дюбуа переможе його, або Усик завершить кар'єру після двох наступних боїв", – сказав Околі.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.