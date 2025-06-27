Новицький готовий поділитися гонораром із Сіренком

Український надважковаговик Андрій Новицький (15-0, 11 КО) заявив, що після бою поділиться гонораром з Владиславом Сіренком (22-0, 19 КО).

Про це боксер розповів в Instagram.

"20% від бою – ваші. Решта – за мною. Замість того, щоб бігати по пабліках і нити, що всі погані і грошей не вистачає, краще зроби щось цікаве, щоб фанатам було що подивитися і запам’ятати. Бокс – насамперед, це шоу та окремий вид мистецтва, на який є свій глядач", – розповів Новицький.

Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).