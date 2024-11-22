Нганну пояснив, чому люди недолюблюють Джейка Пола

Чемпіон PFl та колишній чемпіон UFC Франсіс Нганну пояснив, чому багато фанатів боксу недолюблює Джейка Пола (11-1, 7 КО). Боєць вважає, що Джейк іноді бере занадто багато на себе.

Його слова цитує TMZ.

"Джейк ламає систему. Це очевидно. Зрозуміло, що багатьом людям це подобається. Він зараз немов фрілансер, який цілком сам із собою. І це людям також не подобається. Усі ці великі боси завжди хочуть одного – контролювати те, що відбувається, писати сценарії та наративи. І він заважає їм у цьому. Щоразу, коли хтось іде проти системи, він має бути готовим до того, що зараз йому прилетить. Причому прилетить боляче. Не забувайте просту істину. Якщо ви проти системи, це не означає, що саме ви неправі" – сказав Пол.

Американець після перемоги над Майком Тайсоном отримує безліч пропозицій про бій. З ним готовий вийти битися Даніель Дюбуа. Пола "переслідує" Артур Бетербієв, а також чемпіон світу в бріджервейті Кевін Лерена.

Також з ютубером хоче провести бій Андре Ворд, який не виходив на ринг уже 7 років.